La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier, Parc bordelais, Bordeaux

Informations pratiques

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier Jeudi 9 juillet, 14h30 Parc bordelais Gironde

Gratuit, sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T14:30:00+02:00 – 2026-07-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T14:30:00+02:00 – 2026-07-09T16:30:00+02:00

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier

La question de l’alimentation saine et écologique est devenue un enjeu majeur dans les centres urbains. Comment manger mieux, localement et durablement ?

La Ville de Bordeaux et la Maison du jardinier et de la nature en ville vous proposent des ateliers gratuits et proches de chez vous. Novices comme passionnés, participez à ces ateliers, au rythme d’un atelier par saison dans chacun des 8 quartiers de Bordeaux.

Vous y découvrirez notamment les secrets du jardinage écologique potager (techniques de semis, agriculture, gestion de l’eau…).

Éveillez vos sens lors de cet atelier gourmand et surprenant en découvrant des plantes aromatiques originales aux saveurs inattendues : santoline olive, plante camembert, herbe caramel, sauge miel… Jeux olfactifs, dégustations et confection de tisanes pour explorer de nouvelles sensations.

Parc bordelais Rue du Bocage, 33000 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}]

Aromatique atypique maison jardinier

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