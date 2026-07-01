STREET TOUR – PARC LESCURE, Espace sportif du Parc Lescure, Bordeaux
jeudi 9 juillet 2026 · Espace sportif du Parc Lescure · Bordeaux
Informations pratiques
STREET TOUR – PARC LESCURE Jeudi 9 juillet, 19h00 Espace sportif du Parc Lescure Gironde
Gratuit entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T21:00:00+02:00
Bordeaux 3×3 Ballistik organsise dans le cadre de son Sumer Tour la tournée des playground de Bordeaux avec au programme: pick up 3×3, qualif 1vs1 contest, de la musique, une recyclerie sportive et une buvette
Espace sportif du Parc Lescure 45 Rue Albert Thomas, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine
Venez jouer au basket 3×3 dans une ambiance communautaire avec de la musique, une recyclerie sportive et de quoi se rafraichir avec la buvette ! basket basket3x3
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