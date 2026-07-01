Vins de Corse, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Vins de Corse Jeudi 9 juillet, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T20:00:00+02:00

Dans le cadre de ses 10 ans et de l’exposition photos Le Tour du monde en 50 régions viticoles, la Cité du Vin souhaite remercier ses fidèles partenaires viticoles du monde entier, et vous invite à découvrir leurs terroirs et leurs vins lors de moments de convivialité !

Retrouvez tout au long de l’été une série d’afterworks de dégustation imaginée pour vous faire voyager à travers les grandes régions viticoles du monde. Que vous soyez amateur éclairé ou simple curieux, laissez-vous guider à la découverte de la diversité gustative et culturelle des vins du globe, au cœur de l’ADN de la Cité du Vin.

Pour cet afterwork de dégustation partez à la découverte du vignoble corse à travers la dégustation de 3 vins soigneusement sélectionnés par nos sommeliers.

Vous connaissez sans doute la Corse pour ses magnifiques paysages, son soleil et son caractère. Mais l’île vous réserve aussi, dans le verre, une incroyable surprise : des vins d’une singularité rare, nés de cépages que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Sciaccarellu, Niellucciu, Vermentinu… des noms qui sonnent comme une invitation au voyage.

Précurseur en viticulture biologique, l’île consacre près de 22 % de ses vignes au bio, portée par des vignerons profondément attachés à leur terroir et à son avenir. Un engagement qui se ressent dans des vins d’une grande finesse, façonnés par un climat méditerranéen entre soleil généreux et fraîcheur maritime.

Un effervescent, un blanc et un rouge vous seront proposés : trois vins, trois façons de raconter une île qui a fait de la diversité son identité la plus profonde.

Un afterwork à vivre entre amis, en famille ou entre collègues, pour comparer et s’émerveiller, et découvrir cette passion qui anime la Cité du Vin depuis 10 ans !

Dégustation de 3 vins

Animé par : Raul Vega, animateur sommelier à la Cité du Vin

En partenariat avec : Conseil interprofessionnel des Vins de Corse

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/vins-de-corse-19h »}]

À la découverte des vins corses ! dégustation vin

Magali Cancel_Clos Colombus_Conseil interprofessionnel des Vins de Corse