PARCOURS PHOTO 2, Sésame, Bordeaux

Informations pratiques

PARCOURS PHOTO 2 Mercredi 8 juillet, 14h15 Sésame Gironde

sur inscription, être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:15:00+02:00 – 2026-07-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T14:15:00+02:00 – 2026-07-08T16:00:00+02:00

Découvrir les différents types d’appareils, leurs avantages et leurs inconvénients, et lequel d’entre eux pourrait le mieux convenir à vos besoins.

Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}, {« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}]

Le matériel atelier numérique

pexels