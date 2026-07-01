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Découverte de jeux avec un ludothécaire (3-5 ans), Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

mercredi 8 juillet 2026 · Bibliothèque Grand Parc · Bordeaux

Découverte de jeux avec un ludothécaire (3-5 ans), Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Bibliothèque Grand Parc
Adresse
34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Découverte de jeux avec un ludothécaire (3-5 ans) Mercredi 8 juillet, 10h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez découvrir une sélection de jeux de société animée par un ludothécaire.

Unplash

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