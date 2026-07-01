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Visite : Sur les traces des animaux, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

mercredi 8 juillet 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

Visite : Sur les traces des animaux, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
5€ / enfant. Gratuit Carte jeune

Visite : Sur les traces des animaux 8 – 29 juillet, certains mercredis Musée d’Aquitaine Gironde

5€ / enfant. Gratuit Carte jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T10:30:00+02:00 – 2026-07-08T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T10:30:00+02:00 – 2026-07-29T11:30:00+02:00

Au cours de cette visite animée par une médiatrice, les enfants découvrent certaines œuvres du musée, observent les animaux représentés et les dessinent.

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}]
En famille, partez à la rencontre des animaux représentés dans le musée d’Aquitaine visite musée d’Aquitaine

© Lysiane Gauthier – mairie de Bordeaux

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