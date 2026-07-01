Exposition « Abeillez-vous ! » par Hervé Rousseau et Fred Coicault, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Exposition « Abeillez-vous ! » par Hervé Rousseau et Fred Coicault 8 – 11 juillet Maison écocitoyenne Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T11:00:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T11:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:00:00+02:00

…l’abeille, sentinelle de l’environnement.

C’est ainsi que, dès 2015, naît « Abeillez-vous ! » .

Issues du monde du sport — parmi lesquelles de nombreux cyclistes tels que Raymond Poulidor, Eddy Merckx ou Tadej Pogačar — mais aussi du cinéma, du spectacle, de l’art, des sciences et des médias, à l’image des Bordelais Nicolas Canteloup et Sophie Davant, les personnalités caricaturées ont spontanément prêté leur image pour sensibiliser le grand public à la protection de la biodiversité.

« Abeillez-vous ! » est soutenu depuis 10 ans par le Tour de France sur les villes étapes, dont Bordeaux.

Découvrez l’exposition du 8 au 11 juillet à la Maison Écocitoyenne.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

C’est en associant leur créativité et leur humour que ces deux complices Fred Coicault (Dessinateur de BD) et Hervé Rousseau (Auteur / Influenceur) propagent leur engagement pour la sauvegarde de…