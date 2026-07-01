Visite en ville : Bordeaux dans la Seconde Guerre mondiale, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Visite en ville : Bordeaux dans la Seconde Guerre mondiale 8 – 31 juillet Musée d’Aquitaine Gironde

3 €, gratuit Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T10:15:00+02:00 – 2026-07-08T11:45:00+02:00

Fin : 2026-07-31T10:15:00+02:00 – 2026-07-31T11:45:00+02:00

Le pont de pierre, le Grand-Théâtre, la place Pey-Berland constituent autant de lieux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Bordeaux. Découvrez-les dans ce parcours de visite animé par un médiateur du musée.

Départ : Rendez-vous place de la comédie (Grand Théâtre)

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}]

Découvrez le Bordeaux pendant la guerre visite bordeaux

© F. Deval, mairie de Bordeaux