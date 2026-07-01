Jardinière autonome en eau, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux
mercredi 8 juillet 2026 · Maison du jardinier et de la nature en ville · Bordeaux
Informations pratiques
Jardinière autonome en eau Mercredi 8 juillet, 14h30 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:00:00+02:00
Cet atelier va vous permettre de connaître tous les secrets de cette jardinière construite en matériaux de récup et autosuffisante en eau pendant plusieurs jours.
Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron
Accessible à pied, à vélo, en transports en commun
Bus 9 (arrêt Mandron)
Bus 15 (arrêt Poirson)
Bus 82 (arrêt Parc Rivière)
Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)
Tram D (arrêt Camille Godard)
Et si c’était la solution de l’été ? maison jardinier
LE BOCAL LOCAL
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