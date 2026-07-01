Visite en mouvement !, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Visite en mouvement ! 9 et 23 juillet Musée d’Aquitaine Gironde

5€ / enfant. Gratuit Carte jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T14:00:00+02:00 – 2026-07-09T15:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T15:00:00+02:00

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}]

Au cours de cette visite spéciale en famille, on observe, on bouge et on imite les postures des statues. Une façon ludique et originale pour familiariser les enfants avec les œuvres. visite animation

© Frédéric Deval – mairie de Bordeaux