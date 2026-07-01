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Quartiers Sports au Parc Carle Vernet, Parc Carle Vernet, Bordeaux

mardi 25 août 2026 · Parc Carle Vernet · Bordeaux

Quartiers Sports au Parc Carle Vernet, Parc Carle Vernet, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Parc Carle Vernet
Adresse
Rue du Professeur Devaux, 33800 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Quartiers Sports au Parc Carle Vernet 25 et 26 août Parc Carle Vernet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T20:00:00+02:00

Tout l’été, profitez du village sportif itinérant de la ville qui vous propose de multiples activités sportives, ludiques et culturelles. Les activités sont encadrées, gratuites et ouvertes à toutes et à tous ! Le village est ouvert du 14 juillet au 26 août.

  • Du mardi au vendredi, il s’installe dans différents lieux de la ville, de 14h à 20h.
  • Tous les samedis, il s’installe à la Plage du Lac, de 14h à 19h.
  • Pas de Quartiers Sports du 11 au 15 août.

Chaque jour, à 18h, place à un rendez-vous sportif collectif mêlant douceur et énergie avec les éducateurs sportifs du village, en simultané :

  • une séance de sport adulte
  • une séance de sport enfant

Mardi 25 août

Activités sportives avec les clubs :

  • Boxe avec Burdigala (14h – 18h)
  • Course d’orientation avec l’US Cenon (15h – 19h)
  • Skate avec Bordeaux Skate Culture (15h – 19h)
  • Taekwendo avec Dzmadada Dojo (14h -18h)

Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :

  • Badminton
  • Football
  • Parcours de motricité
  • Pilate
  • Rugby
  • Volley
  • Yoga
  • Zumba

Activités culturelles et ludiques :

  • Alter vérité (quiz éducatif sur le quartier) avec Alternative Urbaine (15h – 17h30)
  • Ateliers créatifs avec Les Petits Débrouillards (14h – 18h)
  • Jeu de piste Développement durable et atelier sensibilisation nutrition santé avec le Comité Départemental Olympique et Sportif (15h – 18h)

Mercredi 26 août

Activités sportives avec les clubs :

  • Boxe avec Burdigala (14h – 18h)
  • Mur d’escalade avec Locsport (14h – 20h)
  • Skate avec Bordeaux Skate Culture (15h – 19h)
  • Taekwendo avec Dzmadada Dojo (14h -18h)

Activités sportives avec les éducateurs sportifs du village de 14h à 20h :

  • Badminton
  • Football
  • Parcours de motricité
  • Pilate
  • Rugby
  • Volley
  • Yoga
  • Zumba

Activités culturelles et ludiques :

  • Vélo Rigolo avec Recup’r (15h – 17h)
  • Ateliers créatifs avec Les Petits Débrouillards (14h – 18h)

___
DATES ET LIEUX – JUILLET & AOÛT
Cliquez pour accéder au programme chaque lieu.

Du mardi 14 au mercredi 15 juillet : Bande Sportive du Grand Parc (Grand Parc)
Du jeudi 16 au vendredi 17 juillet : Parc du Grand Parc (Grand Parc)
Samedi 18 juillet : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 21 au vendredi 24 juillet : Parc Pinçon (Benauge)
Samedi 25 juillet : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 28 au mercredi 29 juillet : Grande Prairie des Aubiers (Les Aubiers)
Du jeudi 30 au vendredi 31 juillet : Parc Monséjour (Stéhélin Monséjour)
Samedi 1er août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 4 au mercredi 5 août : City Stade Port de la Lune (Bacalan)
Du jeudi 6 au vendredi 7 août : Square Roger Hypousteguy (Bacalan)
Samedi 8 août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 18 au mercredi 19 août : Parc de la piscine Jean Zay (Stéhélin Monséjour)
Du jeudi 20 au vendredi 21 août : Place André Meunier (Sainte-Croix Gare Sacré cœur)
Samedi 22 août : Plage du Lac (Ginko)
Du mardi 25 au mercredi 26 août : Parc Carle Vernet (Belcier Armagnac)

Parc Carle Vernet Rue du Professeur Devaux, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-bande-sportive-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-du-grand-parc »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-plage-du-lac »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-pincon »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-grande-prairie-des-aubiers »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-monsejour »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-city-stade-port-de-la-lune »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-square-roger-hypousteguy »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-de-la-piscine-jean-zay »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-a-la-place-andre-meunier »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/quartiers-sports-au-parc-carle-vernet »}]
Du mardi 25 au mercredi 26 août, Quartiers Sports prend ses quartiers au Parc Carle Vernet (Belcier Armagnac). quartierssports

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