AGENDA · Bordeaux
BB Bouquine, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
samedi 18 juillet 2026 · Bibliothèque Grand Parc · Bordeaux
Informations pratiques
BB Bouquine Samedi 18 juillet, 10h30 Bibliothèque Grand Parc Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T10:30:00+02:00 – 2026-07-18T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T10:30:00+02:00 – 2026-07-18T11:00:00+02:00
Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lectures d’histoires et chansons
Visuel généré avec Canva
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