Ciné-Miaou, Muséum de Bordeaux – sciences et nature, Bordeaux
samedi 18 juillet 2026 · Muséum de Bordeaux - sciences et nature · Bordeaux
Informations pratiques
Ciné-Miaou 18 juillet – 29 août, les samedis Muséum de Bordeaux – sciences et nature Gironde
Compris dans le prix du billet d’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T10:30:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T10:30:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00
Le chat fait son cinéma !
Dans le cadre de l’exposition participative et temporaire Miaou !, le Muséum vous propose, cet été seulement, une sélection de films autour du chat, suivis chaque fois d’un temps de médiation pour prolonger l’expérience.
Rendez-vous les samedis matin dans une salle d’animation du Muséum pour découvrir le Ciné-Miaou :
Flow – samedi 18 juillet
Oscar et le monde des chats – samedi 25 juillet
Tom le chat – À la recherche du doudou perdu – samedi 1er août
MacPat le chat chanteur + 3 courts métrages – samedi 8 août
Mr Chat et les Shammies – samedi 15 août
Chats par-ci, chats par-là – samedi 22 août
Une vie de chat – samedi 29 août
Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 place Bardineau 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Projections de films autour du chat, suivis d’un temps de médiation pour prolonger l’expérience. cinéma projection films
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
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