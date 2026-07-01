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Ciné-Miaou, Muséum de Bordeaux – sciences et nature, Bordeaux

samedi 18 juillet 2026 · Muséum de Bordeaux - sciences et nature · Bordeaux

Ciné-Miaou, Muséum de Bordeaux – sciences et nature, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Muséum de Bordeaux - sciences et nature
Adresse
5 place Bardineau 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Compris dans le prix du billet d'entrée

Ciné-Miaou 18 juillet – 29 août, les samedis Muséum de Bordeaux – sciences et nature Gironde

Compris dans le prix du billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T10:30:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T10:30:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00

Le chat fait son cinéma !

Dans le cadre de l’exposition participative et temporaire Miaou !, le Muséum vous propose, cet été seulement, une sélection de films autour du chat, suivis chaque fois d’un temps de médiation pour prolonger l’expérience.
Rendez-vous les samedis matin dans une salle d’animation du Muséum pour découvrir le Ciné-Miaou :

  • Flow – samedi 18 juillet

  • Oscar et le monde des chats – samedi 25 juillet

  • Tom le chat – À la recherche du doudou perdu – samedi 1er août

  • MacPat le chat chanteur + 3 courts métrages – samedi 8 août

  • Mr Chat et les Shammies – samedi 15 août

  • Chats par-ci, chats par-là – samedi 22 août

  • Une vie de chat – samedi 29 août

Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 place Bardineau 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Projections de films autour du chat, suivis d’un temps de médiation pour prolonger l’expérience. cinéma projection films

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