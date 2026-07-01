MIROR • Muchmuche company, BORDEAUX Parvis de l’Hôpital des Enfants, Bordeaux

Informations pratiques

MIROR • Muchmuche company Vendredi 17 juillet, 17h00 BORDEAUX Parvis de l’Hôpital des Enfants Gironde

GRATUIT sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T17:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:40:00+02:00

Fin : 2026-07-17T17:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:40:00+02:00

L’homme au masque de fer

Une armure de chevalier c’est lourd. Ça grince, ça coince, ça pèse, ça crisse. Ça enferme un peu aussi ! À l’intérieur de cette enveloppe de métal et d’acier un corps se débat pour trouver le moyen de gagner en liberté.

Le jonglage, la manipulation d’objets, la danse, la magie et le théâtre, l’aident à explorer toutes les arêtes de cette carcasse de fer, à jouer de son poids et de ses résistances, jusqu’à la désosser, façon pièces détachées !

Commence alors un duo poétique entre l’homme et la matière, où le corps se réinvente au fil de métamorphoses.

La Muchmuche company revendique une tendance au cirque expressif qui délaisse la seule performance pour inventer de nouveaux langages et toucher au plus près nos émotions. À l’instar de sa toute nouvelle création, invitation à une sensible traversée sans paroles, tout en gestes.

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Avec Paul Cretin-Sombardier • Dramaturge : Stéphanie Ruffier • Regard extérieur : Mathilde Roy • Regard extérieur pour la technique de cirque : Valentina Santori

Photo : sileks Loic Nys

En savoir plus surMuchmuche company

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☀️ VENDREDI 17.07 À 17H

☀️ BORDEAUX > Parvis de l’hôpital des enfants, Hôpital Pellegrin CHU de Bordeaux, Place Amélie Raba-Léon 33000 Bordeaux

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 40MIN

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries, représentation déplacée dans le Hall de l’Hôpital Pellegrin (même adresse)

L’accès aux représentations prévues dans des espaces fermés (site de jeu initial ou site de repli) est soumis à la jauge de sécurité maximale autorisée de chaque lieu. L’entrée à ces représentations se fera sous réserve de la capacité maximale autorisée.

En cas d’intempéries ou de canicule, le repli en lieu couvert ou l’annulation d’une représentation sera annoncé au plus tard le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

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Prochains Miror à Parempuyre le 25.08 et à Ambarès-et-Lagrave le 28.08.

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Extrait du spectacle

https://youtu.be/LUIDqQFDzbE?si=NlDoxN9v_vq6SFeK

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’Été métropolitain 2026, en collaboration étroite avec ses partenaires.

BORDEAUX Parvis de l’Hôpital des Enfants Place Amélie Raba-Léon 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://muchmuchecompany.com/ »}, {« data »: {« author »: « Sileks », « cache_age »: 86400, « description »: « // CREATION 2026 //nnLe spectacle offre une plongu00e9e dans les thu00e8mes du genre, de l’identitu00e9 et de la vulnu00e9rabilitu00e9 u00e0ntravers l’expression artistique du cirque expressif (jonglage, marionnette, magie, danse etnthu00e9u00e2tre). nnhttps://muchmuchecompany.com/miror/ », « type »: « video », « title »: « Muchmuche Company – MIROR », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/LUIDqQFDzbE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=LUIDqQFDzbE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCxg5UpR2wKu94TzEZ8z3UkA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Arts du cirque • Création 2026

©sileks Loic Nys