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Fresque du climat avec La Fresque du Climat, Maison écocitoyenne, Bordeaux

samedi 18 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux

Fresque du climat avec La Fresque du Climat, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Maison écocitoyenne
Adresse
Quai Richelieu, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit, sur inscription

Fresque du climat avec La Fresque du Climat Samedi 18 juillet, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

…sur le plan individuel et collectif.
La Fresque du Climat permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet.
À partir de 18 ans.
Inscription sur :
www.tinyurl.com/fresquejuillet

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Face à l’urgence, l’objectif de notre association est de former le plus grand nombre aux enjeux climatiques pour que chacun puisse décrypter les informations et agir efficacement …

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