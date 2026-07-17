Fresque du climat avec La Fresque du Climat, Maison écocitoyenne, Bordeaux
samedi 18 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux
Informations pratiques
Fresque du climat avec La Fresque du Climat Samedi 18 juillet, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00
…sur le plan individuel et collectif.
La Fresque du Climat permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet.
À partir de 18 ans.
Inscription sur :
www.tinyurl.com/fresquejuillet
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.tinyurl.com/fresquejuillet »}] [{« link »: « http://www.tinyurl.com/fresquejuillet »}]
Face à l’urgence, l’objectif de notre association est de former le plus grand nombre aux enjeux climatiques pour que chacun puisse décrypter les informations et agir efficacement …
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