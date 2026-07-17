Fresque du climat avec La Fresque du Climat, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Fresque du climat avec La Fresque du Climat Samedi 18 juillet, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

…sur le plan individuel et collectif.

La Fresque du Climat permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet.

À partir de 18 ans.

Inscription sur :

www.tinyurl.com/fresquejuillet

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.tinyurl.com/fresquejuillet »}] [{« link »: « http://www.tinyurl.com/fresquejuillet »}]

Face à l’urgence, l’objectif de notre association est de former le plus grand nombre aux enjeux climatiques pour que chacun puisse décrypter les informations et agir efficacement …