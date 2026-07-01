Jeux en extérieur, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Jeux en extérieur Samedi 18 juillet, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

Avec au programme de nombreux jeux d’extérieur pour s’amuser et se défier en famille (jeux géants, Mölkky, badminton…).

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

L’équipe de la bibliothèque vous propose un rendez-vous ludique dans le parc de la bibliothèque.

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