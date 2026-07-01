Visite : La pierre de fondation du couvent des Visitandines, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Visite : La pierre de fondation du couvent des Visitandines Vendredi 3 juillet, 12h15 Musée d’Aquitaine Gironde

5 € – gratuit carte jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T12:15:00+02:00 – 2026-07-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T12:15:00+02:00 – 2026-07-03T13:00:00+02:00

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux

Avant d’accueillir un musée, le lieu situé cours Pasteur a une longue histoire. Venez la découvrir à travers cette pierre gravée, témoin du début de la présence des sœurs Visitandines à Bordeaux. visite commentée bordeaux patrimoine mondial

© M. Belleville – mairie de Bordeaux