TINY LAB Micro-habitats écologiques, Maison écocitoyenne, Bordeaux
vendredi 3 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux
Informations pratiques
TINY LAB Micro-habitats écologiques 3 – 8 juillet Maison écocitoyenne Gironde
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T11:00:00+02:00 – 2026-07-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T11:00:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00
…de handicap ou de difficulté sociale.
À découvrir sur place : maquette de mur en ossature bois, échantillons de matériaux de construction biosourcés et écologiques, stand de visite en réalité virtuelle de leurs modèles de Tiny house, maisons containers ou maisons en ossature bois.
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Plongez dans l’univers de Tiny Lab qui construit des micro-habitats écologiques (Tiny house, maisons containers ou maisons en ossature bois), avec des jeunes de 14 à 25 ans, en situation de…
Crédits image Tiny Lab
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