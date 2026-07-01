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TINY LAB Micro-habitats écologiques, Maison écocitoyenne, Bordeaux

vendredi 3 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux

TINY LAB Micro-habitats écologiques, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Maison écocitoyenne
Adresse
Quai Richelieu, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Accès libre

TINY LAB Micro-habitats écologiques 3 – 8 juillet Maison écocitoyenne Gironde

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T11:00:00+02:00 – 2026-07-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T11:00:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00

…de handicap ou de difficulté sociale.
À découvrir sur place : maquette de mur en ossature bois, échantillons de matériaux de construction biosourcés et écologiques, stand de visite en réalité virtuelle de leurs modèles de Tiny house, maisons containers ou maisons en ossature bois.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Plongez dans l’univers de Tiny Lab qui construit des micro-habitats écologiques (Tiny house, maisons containers ou maisons en ossature bois), avec des jeunes de 14 à 25 ans, en situation de…

Crédits image Tiny Lab

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