Sortie en canoé, Le Tauzin, Bordeaux

Informations pratiques

Sortie en canoé Samedi 18 juillet, 10h00 Le Tauzin Gironde

8€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

20 km de descente sur la Leyre, à l’ombre des arbres, on prend le temps de se connecter à la nature et aussi peut-être de se baigner plus ou moins volontairement… Pique-nique en chemin

Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/sortie-en-canoe »}]

Une descente de la Leyre en famille ou entre amis