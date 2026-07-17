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AGENDA · Bordeaux

Sortie en canoé, Le Tauzin, Bordeaux

samedi 18 juillet 2026 · Le Tauzin · Bordeaux

Sortie en canoé, Le Tauzin, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Le Tauzin
Adresse
50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
8€ par personne

Sortie en canoé Samedi 18 juillet, 10h00 Le Tauzin Gironde

8€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

20 km de descente sur la Leyre, à l’ombre des arbres, on prend le temps de se connecter à la nature et aussi peut-être de se baigner plus ou moins volontairement… Pique-nique en chemin

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Une descente de la Leyre en famille ou entre amis

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