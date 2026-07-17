Sortie en canoé, Le Tauzin, Bordeaux
samedi 18 juillet 2026 · Le Tauzin · Bordeaux
Informations pratiques
Sortie en canoé Samedi 18 juillet, 10h00 Le Tauzin Gironde
8€ par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00
20 km de descente sur la Leyre, à l’ombre des arbres, on prend le temps de se connecter à la nature et aussi peut-être de se baigner plus ou moins volontairement… Pique-nique en chemin
Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/sortie-en-canoe »}]
Une descente de la Leyre en famille ou entre amis
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