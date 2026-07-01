Informations pratiques

Visite : « cherche et trouve » médiéval 17 et 31 juillet Musée d’Aquitaine Gironde

5€ / enfant. Gratuit Carte jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T10:30:00+02:00 – 2026-07-17T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T10:30:00+02:00 – 2026-07-31T11:30:00+02:00

Dans les salles du Moyen Âge, il faut partir à la chasse de plusieurs œuvres ! Au cours de cette visite, qui trouvera le cheval en pierre, les léopards jaunes ou une reine allongée ?

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}]

Une visite inédite pour les 3-5 ans ! visite animation

© F. Deval, mairie de Bordeaux