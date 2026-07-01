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Partir en livre, Place Ferdinand Buisson, Bordeaux

vendredi 17 juillet 2026 · Place Ferdinand Buisson · Bordeaux

Partir en livre, Place Ferdinand Buisson, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Place Ferdinand Buisson
Adresse
33000 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Partir en livre Vendredi 17 juillet, 14h00 Place Ferdinand Buisson Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00

Vous y trouvez la bibliambule (vélo-transats-livres), un stand de maquillage, une fresque participative, un atelier mené par l’illustratrice K. Ferrier, un atelier mené par nos collègues du patrimoine et de la bonne humeur !

Place Ferdinand Buisson 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine
Une après midi pour mettre à l’honneur la lecture à travers nos Petit·es et Grand.es Héro·ines PEL2026 Partir en livre

@Partir en livre

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