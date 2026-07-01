Partir en livre, Place Ferdinand Buisson, Bordeaux
vendredi 17 juillet 2026 · Place Ferdinand Buisson · Bordeaux
Informations pratiques
Partir en livre Vendredi 17 juillet, 14h00 Place Ferdinand Buisson Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00
Vous y trouvez la bibliambule (vélo-transats-livres), un stand de maquillage, une fresque participative, un atelier mené par l’illustratrice K. Ferrier, un atelier mené par nos collègues du patrimoine et de la bonne humeur !
Place Ferdinand Buisson 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine
Une après midi pour mettre à l’honneur la lecture à travers nos Petit·es et Grand.es Héro·ines PEL2026 Partir en livre
@Partir en livre
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