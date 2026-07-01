Partir en livre, Place Ferdinand Buisson, Bordeaux

Informations pratiques

Partir en livre Vendredi 17 juillet, 14h00 Place Ferdinand Buisson Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00

Vous y trouvez la bibliambule (vélo-transats-livres), un stand de maquillage, une fresque participative, un atelier mené par l’illustratrice K. Ferrier, un atelier mené par nos collègues du patrimoine et de la bonne humeur !

Place Ferdinand Buisson 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

Une après midi pour mettre à l’honneur la lecture à travers nos Petit·es et Grand.es Héro·ines PEL2026 Partir en livre

@Partir en livre