Jardiner au naturel à Bordeaux – Jardin Botanique, Jardin Botanique, Bordeaux

Informations pratiques

Jardiner au naturel à Bordeaux – Jardin Botanique Samedi 18 juillet, 14h00 Jardin Botanique Gironde

gratuit (sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

Bordeaux Métropole vous propose de participer à un atelier de 2 h réalisé par l’association Ecosite du Bourgailh et organisé par Koncilio. Nous aborderons ces 3 thèmes :

– l’eau, une ressource préciseuse

– découverte de la chauve-souris

– les bons conseils de l’été pour accueillir la biodiversité dans nos jardins.

Date : Samedi 18 juillet de 14h à 16h

Lieu : Jardin Botanique, Esplande Linné à BORDEAUX

Note au moment de l’inscription : sélectionnez « Je suis un particulier » et « autre«

CONTACT DE L’ECOSITE DU BOURGAILH : 05 56 15 32 11

Jardin Botanique Esplanade Linné, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://catalogue-koncilio.dendreo.com/formation/69/jardiner-au-naturel »}]

Formez-vous aux actions en faveur de la biodiversité à mettre en place dans votre jardin au rythme des saisons. Pour cet atelier ÉTÉ, nous vous invitons à venir au Jardin Botanique de BORDEAUX Biodiversité Jardin

Association Ecosite du Bourgailh