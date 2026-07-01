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Jardiner au naturel à Bordeaux – Jardin Botanique, Jardin Botanique, Bordeaux

samedi 18 juillet 2026 · Jardin Botanique · Bordeaux

Jardiner au naturel à Bordeaux – Jardin Botanique, Jardin Botanique, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Jardin Botanique
Adresse
Esplanade Linné, 33100 Bordeaux
Ville
33100 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
gratuit (sur inscription)

Jardiner au naturel à Bordeaux – Jardin Botanique Samedi 18 juillet, 14h00 Jardin Botanique Gironde

gratuit (sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

Bordeaux Métropole vous propose de participer à un atelier de 2 h réalisé par l’association Ecosite du Bourgailh et organisé par Koncilio. Nous aborderons ces 3 thèmes :
– l’eau, une ressource préciseuse
– découverte de la chauve-souris
– les bons conseils de l’été pour accueillir la biodiversité dans nos jardins.

Date : Samedi 18 juillet de 14h à 16h
Lieu : Jardin Botanique, Esplande Linné à BORDEAUX
Note au moment de l’inscription : sélectionnez « Je suis un particulier » et « autre« 
CONTACT DE L’ECOSITE DU BOURGAILH : 05 56 15 32 11

Jardin Botanique Esplanade Linné, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://catalogue-koncilio.dendreo.com/formation/69/jardiner-au-naturel »}]
Formez-vous aux actions en faveur de la biodiversité à mettre en place dans votre jardin au rythme des saisons. Pour cet atelier ÉTÉ, nous vous invitons à venir au Jardin Botanique de BORDEAUX Biodiversité Jardin

Association Ecosite du Bourgailh

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