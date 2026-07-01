La Maison Toc Toc #5, Bordeaux Sud, Bordeaux

Informations pratiques

La Maison Toc Toc #5 17 – 19 juillet Bordeaux Sud Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T17:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T21:00:00+02:00

La Maison Toc Toc, 5ème édition, 17, 18, 19 juillet 2026

3 jours, 4 lieux : La Maison Toc Toc s’installe à nouveau dans le sud de Bordeaux et, cette fois, elle s’éparpille dans plusieurs quartiers !

17 juillet : Rue des Douves

18 juillet : Place Ferdinand Buisson

19 juillet : Parc du Pont Roulant & Parc Carle Vernet

Un menu délicat et chargé pour se régaler : théâtre de rue, radiophonie, fanfare participative géante, club de rue, turbulences foraines, déambulations, matinée provençale, concerts, fiesta, plateau radio itinérant … Il y aura aussi des ateliers créatifs, de la tarologie, et des créations locales à se procurer.

Programmation

Jeudi 16 juillet – Cinéma l’Utopia

20h30 – Autostop de Roman Hüben – projection en présence de l’équipe du film

Vendredi 17 juillet – Rue des Douves

17h – Ouverture des portes

19h – 60 ans d’écoute – Cie l’Escarpée | Théâtre de rue radiophonique

20h30 – Espèce Public | Club de rue cuivré

21h30 – Silent Party | Fiesta au casque

Samedi 18 juillet – Place Ferdinand Buisson

17h – ouverture des portes

18h – Fanfare de la Touffe | Fanfare habitante participative |Inscriptions

19h – Famille Gribiche | Spectacle forain immersif

21h – Espèce Public | Club de rue cuivré

22h30 – Ras El Hanout | Musique électro arabe

Dimanche 19 juillet – Parc du Pont Roulant

11h – ouverture des portes

11h30 – L’Histoire de Gagou – cie du Piment sur la Langue | Conte musical

12h30 – Banquet provençal cuisiné par Joliot Curry | Repas collectif |réservations

Parc Carle Vernet

14h30 et 16h – DJ Toums – Slowfest | Déambulation décarbonée

15h – Blanc Flocon – ROGER cie | Théâtre d’objet sur planche à repasser

17h – Autostop – cie du Rond Point | Théâtre de route

19h – EmmaFleurs | Pop transatlantique

Cette édition est préparée avec plein de structures et de personnes du territoire : La Cabane Éclairée, Zone Fluo, La Boucle, Recup’R, le Fantoche, la cantine Joliot Curry, la Brigade du Bonheur, La Halle des Douves, Le centre d’Animation de Bordeaux Sud, Astrolab, L’Epicerie Solidaire, Le Centre d’Animation de Saint Michel, la MDS St Jean, Chahuts, la ville de Bègles, le centre social l’Estey, Larsene, ChapitÔ, le centre d’animation Argonne

Infos pratiques

– ENTRÉE LIBRE –

A manger et à boire sur place

CB et espèce acceptés

ACCÈS DEPUIS LA GARE ST JEAN

Rue des Douves : ‍♀️5 min / 15 min / Bus G arrêt “Lycée Gustave Eiffel” 10 min

Place Ferdinand Buisson : ‍♀️4 min / 11 min / Tram F/C/D arrêt “Belcier” 5 min

Parc du Pont Roulant : ‍♀️7 min / 15 min / Tram F/C/D arrêt “Belcier” 8 min

Parc Carle Vernet : ‍♀️7 min / 21 min / Tram F/C/D arrêt “Carle Vernet” 9 min

Ce projet reçoit le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de la Ville de Bordeaux, de Bordeaux Euratlantique, de DomoFrance, d’Aquitanis, de ICF Habitat, de Framapack, de LeHibou, du Groupe Caze

Bordeaux Sud 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/KESQbXD2D4Qy28NX6 »}] [{« link »: « https://forms.gle/Jd2xQnXn8TEatqqH9 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/collectif-toc-toc/evenements/banquet-provencal »}]

Festival de quartier autour des arts de la rue, du 17 au 19 juillet à Bordeaux sud ! arts de rue théâtre

Victor Cazaux