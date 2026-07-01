La Maison Toc Toc #5, Bordeaux Sud, Bordeaux
vendredi 17 juillet 2026 · Bordeaux Sud · Bordeaux
Informations pratiques
La Maison Toc Toc #5 17 – 19 juillet Bordeaux Sud Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T17:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T21:00:00+02:00
La Maison Toc Toc, 5ème édition, 17, 18, 19 juillet 2026
3 jours, 4 lieux : La Maison Toc Toc s’installe à nouveau dans le sud de Bordeaux et, cette fois, elle s’éparpille dans plusieurs quartiers !
- 17 juillet : Rue des Douves
- 18 juillet : Place Ferdinand Buisson
- 19 juillet : Parc du Pont Roulant & Parc Carle Vernet
Un menu délicat et chargé pour se régaler : théâtre de rue, radiophonie, fanfare participative géante, club de rue, turbulences foraines, déambulations, matinée provençale, concerts, fiesta, plateau radio itinérant … Il y aura aussi des ateliers créatifs, de la tarologie, et des créations locales à se procurer.
Programmation
Jeudi 16 juillet – Cinéma l’Utopia
20h30 – Autostop de Roman Hüben – projection en présence de l’équipe du film
Vendredi 17 juillet – Rue des Douves
17h – Ouverture des portes
19h – 60 ans d’écoute – Cie l’Escarpée | Théâtre de rue radiophonique
20h30 – Espèce Public | Club de rue cuivré
21h30 – Silent Party | Fiesta au casque
Samedi 18 juillet – Place Ferdinand Buisson
17h – ouverture des portes
18h – Fanfare de la Touffe | Fanfare habitante participative |Inscriptions
19h – Famille Gribiche | Spectacle forain immersif
21h – Espèce Public | Club de rue cuivré
22h30 – Ras El Hanout | Musique électro arabe
Dimanche 19 juillet – Parc du Pont Roulant
11h – ouverture des portes
11h30 – L’Histoire de Gagou – cie du Piment sur la Langue | Conte musical
12h30 – Banquet provençal cuisiné par Joliot Curry | Repas collectif |réservations
Parc Carle Vernet
14h30 et 16h – DJ Toums – Slowfest | Déambulation décarbonée
15h – Blanc Flocon – ROGER cie | Théâtre d’objet sur planche à repasser
17h – Autostop – cie du Rond Point | Théâtre de route
19h – EmmaFleurs | Pop transatlantique
Cette édition est préparée avec plein de structures et de personnes du territoire : La Cabane Éclairée, Zone Fluo, La Boucle, Recup’R, le Fantoche, la cantine Joliot Curry, la Brigade du Bonheur, La Halle des Douves, Le centre d’Animation de Bordeaux Sud, Astrolab, L’Epicerie Solidaire, Le Centre d’Animation de Saint Michel, la MDS St Jean, Chahuts, la ville de Bègles, le centre social l’Estey, Larsene, ChapitÔ, le centre d’animation Argonne
Infos pratiques
– ENTRÉE LIBRE –
A manger et à boire sur place
CB et espèce acceptés
ACCÈS DEPUIS LA GARE ST JEAN
Rue des Douves : ♀️5 min / 15 min / Bus G arrêt “Lycée Gustave Eiffel” 10 min
Place Ferdinand Buisson : ♀️4 min / 11 min / Tram F/C/D arrêt “Belcier” 5 min
Parc du Pont Roulant : ♀️7 min / 15 min / Tram F/C/D arrêt “Belcier” 8 min
Parc Carle Vernet : ♀️7 min / 21 min / Tram F/C/D arrêt “Carle Vernet” 9 min
Ce projet reçoit le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de la Ville de Bordeaux, de Bordeaux Euratlantique, de DomoFrance, d’Aquitanis, de ICF Habitat, de Framapack, de LeHibou, du Groupe Caze
Bordeaux Sud 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/KESQbXD2D4Qy28NX6 »}] [{« link »: « https://forms.gle/Jd2xQnXn8TEatqqH9 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/collectif-toc-toc/evenements/banquet-provencal »}]
Festival de quartier autour des arts de la rue, du 17 au 19 juillet à Bordeaux sud ! arts de rue théâtre
Victor Cazaux
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
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