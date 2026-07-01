Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails au fil des saisons, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux
samedi 22 août 2026 · Bordeaux - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Bordeaux
Informations pratiques
Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails au fil des saisons Samedi 22 août, 09h00 Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T09:00:00+02:00 – 2026-08-22T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T09:00:00+02:00 – 2026-08-22T12:00:00+02:00
L’ancien bois de Bordeaux fait l’objet depuis plusieurs années d’une profonde mutation, nous découvrirons les actions écologiques mises en place et les espèces caractéristiques.
Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0687483299 »}]
Découvrez le Parc des Jalles avec 94 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2026. visite nature
C. Barbier, Bordeaux métropole
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Festival Un Eté au Grand Parc #7, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux 1 juillet 2026
- Les Heures Heureuses à Darwin – La prog de JUILLET !, Darwin Éco-système, Bordeaux 1 juillet 2026
- Concert Jeune Académie Vocale d’Aquitaine – J.A.V.A., Eglise Saint-Rémi de la Vigne, Bordeaux 1 juillet 2026
- LE PORTEUR D’HISTOIRE THEATRE DES SALINIERES Bordeaux 2 juillet 2026
- LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026