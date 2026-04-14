Bastide-Niel en projets, Eklo Hotel, Bordeaux

Bastide-Niel en projets Dimanche 26 avril, 14h30 Eklo Hotel Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T14:30:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:30:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00

Du passé historique au futur éco-quartier, Niel offre un visage contrasté. L’aménagement en cours porte la mémoire ferroviaire et industrielle du site, en laissant place à de futurs lieux de vie et de rencontres à l’architecture contemporaine.

Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.

Dimanche 26 avril à 14h30

Rdv au coin de l’avenue Abadie et de la rue Andrée Putman, à côté de l’hôtel Eklo

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Sans réservation

Eklo Hotel 10 rue de la gare d’Orléans Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]

Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite balade

F. Deval – Mairie de Bordeaux