Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Port du Mans Le Mans lundi 6 juillet 2026.

Le Mans

Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière…

Port du Mans 101 quai Amiral Lalande Le Mans Sarthe

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 16:00:00

fin : 2026-07-06 17:45:00

Date(s) :

2026-07-06

Découvrez au ras de l’eau le patrimoine naturel et historique des bords de Sarthe, jusqu’à la confluence Sarthe-Huisne au Gué de Maulny, avant un retour vers la cité Plantagenêt et son enceinte romaine et médiévale.

Attention pas de billetterie sur place.

Jauge de 8 personnes. .

Port du Mans 101 quai Amiral Lalande Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Le Mans a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72