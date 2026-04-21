Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Port du Mans Le Mans
Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Port du Mans Le Mans jeudi 9 juillet 2026.
Le Mans
Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière…
Port du Mans 101 quai Amiral Lalande Le Mans Sarthe
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-07-09 17:45:00
Date(s) :
2026-07-09
Découvrez au ras de l’eau le patrimoine naturel et historique des bords de Sarthe, jusqu’à la confluence Sarthe-Huisne au Gué de Maulny, avant un retour vers la cité Plantagenêt et son enceinte romaine et médiévale.
Attention pas de billetterie sur place.
Jauge de 8 personnes. .
Port du Mans 101 quai Amiral Lalande Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Le Mans a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir Comédie Le Mans Le Mans 22 juin 2026
- LIBEREE DIVORCEE COMEDIE LE MANS Le Mans 23 juin 2026
- Ciné-débat Alice au pays des colons Cinéma Les Cinéastes Le Mans 23 juin 2026
- Libérée Divorcée Comédie Le Mans Le Mans 24 juin 2026
- Festival Pleins Vents Jardin de la Maison Mia Le Mans 25 juin 2026