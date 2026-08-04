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AGENDA · Le Mans

Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Port du Mans Le Mans

lundi 10 août 2026 · Port du Mans · Le Mans

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Port du Mans
Adresse
101 Quai Amiral Lalande
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
8

Le Mans

Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière…

Port du Mans 101 Quai Amiral Lalande Le Mans Sarthe

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 16:00:00
fin : 2026-08-10 17:45:00

Date(s) :
2026-08-10

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Port du Mans 101 Quai Amiral Lalande Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72

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