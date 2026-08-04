Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Port du Mans Le Mans

lundi 10 août 2026 · Port du Mans · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière…

Port du Mans 101 Quai Amiral Lalande Le Mans Sarthe

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 16:00:00

fin : 2026-08-10 17:45:00

Date(s) :

2026-08-10

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Port du Mans 101 Quai Amiral Lalande Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72