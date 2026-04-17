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Bateaux radiocommandes Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Bateaux radiocommandes Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Bateaux radiocommandes Villa Arnaga Cambo-les-Bains dimanche 16 août 2026.

Lieu : Villa Arnaga

Adresse : Avenue du Docteur Alexandre Camino

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Bateaux radiocommandes

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:30:00
fin : 2026-08-16 16:30:00

Date(s) :
2026-08-16

Navigation de bateaux fin XIXè et XXè sur le Grand Miroir d’eau   .

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92 

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English : Bateaux radiocommandes

L’événement Bateaux radiocommandes Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cambo les Bains

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