Bateaux radiocommandes Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Bateaux radiocommandes

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 14:30:00

fin : 2026-08-16 16:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Navigation de bateaux fin XIXè et XXè sur le Grand Miroir d’eau .

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92

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English : Bateaux radiocommandes

L’événement Bateaux radiocommandes Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cambo les Bains