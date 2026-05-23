Coutances

Batt Mobile par Nomad Men

Square de l’Évêché Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 19:45:00

Date(s) :

2026-05-30

Un spectacle rythmé et spectaculaire mêlant percussions, danse et énergie tribale, autour d’une étonnante machine musicale en mouvement. .

Square de l’Évêché Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Batt Mobile par Nomad Men

L’événement Batt Mobile par Nomad Men Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme