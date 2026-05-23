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Batt Mobile par Nomad Men Coutances

Batt Mobile par Nomad Men Coutances

Batt Mobile par Nomad Men Coutances samedi 30 mai 2026.

Adresse : Square de l'Évêché

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Coutances

Batt Mobile par Nomad Men

Square de l’Évêché Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 19:45:00

Date(s) :
2026-05-30

Un spectacle rythmé et spectaculaire mêlant percussions, danse et énergie tribale, autour d’une étonnante machine musicale en mouvement.   .

Square de l’Évêché Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Batt Mobile par Nomad Men

L’événement Batt Mobile par Nomad Men Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme

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