Batt Mobile par Nomad Men Coutances
Batt Mobile par Nomad Men Coutances samedi 30 mai 2026.
Coutances
Batt Mobile par Nomad Men
Square de l’Évêché Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 19:45:00
Date(s) :
2026-05-30
Un spectacle rythmé et spectaculaire mêlant percussions, danse et énergie tribale, autour d’une étonnante machine musicale en mouvement. .
Square de l’Évêché Coutances 50200 Manche Normandie
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English : Batt Mobile par Nomad Men
L’événement Batt Mobile par Nomad Men Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme
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