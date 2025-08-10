Battle All Skills Association Impulsarte Elbeuf

Elbeuf

Battle All Skills Association Impulsarte

2 rue Augustin Henry Elbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-11 15:00:00

fin : 2027-04-11

Date(s) :

2027-04-11

2 VS 2 CIRQUE & DANSES • 2H30 AVEC DES INTERMÈDES / DÈS 6 ANS / 2 €

Sur la piste, des duos tout juste composés s’affrontent dans des performances improvisées devant un jury de professionnel·les. Un·e DJ assure la musique, tandis qu’un·e MC (maître de cérémonie) allie poésie et rap pour mettre l’ambiance. Vous l’aurez compris, tous les ingrédients clés d’un battle sont au rendez-vous ! Le petit plus ? Ici, les prouesses circassiennes s’ajoutent à la danse pour pimenter le tout ! Les battles, issus de la culture hip-hop, correspondent à des affrontements entre deux danseur.ses où chacun.e improvise, et démontre sa virtuosité et sa technique à travers l’improvisation, le mouvement et la connexion à la musique. Dans l’arène d’All skills, la voltige circassienne s’allie aux pas de danse, et les agrès s’invitent avec brio ! Un concept unique qui invite à l’alchimie entre le cirque et les danses urbaines pour une explosion d’énergie et de talents !

INSCRIPTIONS DES PARTICIPANT·ES

• Les duos sont formés d’un.e circassien·ne ET d’un·e danseur·euse. Les inscriptions peuvent se faire directement en duo OU en solo et nous vous mettrons en contact avec une personne également à la recherche d’un binôme.

• Les inscriptions sont ouvertes en amont du battle mais aussi sur place le jour J.

• Le battle est ouvert à tous les styles de danse (hiphop, breaking, house dance, locking, popping, waacking, contemporain, danses afro-urbaines, krump, etc).

• Le battle est ouvert aux disciplines de cirque suivantes aériens sur un point d’accroche, acrodanse, jonglage, monocycle…

• La connexion entre le duo, la créativité,l’originalité, la musicalité, la technique et la précision sont les critères de jugement de ce battle.

Inscriptions & informations

mediation@cirquetheatre.com / 06 85 28 06 07 .

2 rue Augustin Henry Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 13 10 50 billetterie@cirquetheatre.com

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English : Battle All Skills Association Impulsarte

L’événement Battle All Skills Association Impulsarte Elbeuf a été mis à jour le 2026-06-26 par Seine-Maritime Attractivité