BATTLE SKILLZ – Battle festif et participatif / Game In Noisy 93 MICRO-FOLIE DE NOISY-LE-SEC Noisy-le-Sec

Vous aimez danser ? Vous aimez les jeux vidéo ? Combien de styles de danses hip-hop connaissez-vous ?

BATTLE SKILLZ vous invite à tester en direct vos connaissances hip-hop et à vous confronter à d’autres joueurs sur le jeu vidéo SKILLZ.

L’enjeu : gagner des points en équipe afin de remporter des cartes DÉFI qui vous permettront de donner des contraintes aux danseurs lors du grand BATTLE !

Pendant l’événement, vous serez accompagnés de 4 danseurs hip-hop de disciplines différentes et d’un DJ et speaker, qui vous feront découvrir différents styles de danse et de musique. Attention : l’équipe qui remportera le plus de points au jeu SKILLZ aura le privilège de choisir les 2 danseurs qui la représentera pour le BATTLE !

Pour clôturer l’évènement, vous serez invités à danser et à apprendre quelques pas de base pendant un DJ set avec les danseurs.

Préparez-vous en jouant à SKILLZ en ligne, et n’hésitez pas à venir sapés pour danser !

Battle SKILLZ est l’événement de clôture du Festival « Game in Noisy 93 », porté par la Micro-Folie de Noisy-le-Sec. Se déroulant du 27 mai au 6 juin, il vise à exprimer la richesse et la diversité des formes que peut prendre le Jeu Vidéo. Résidences artistiques, installations numériques, aire gaming, tournoi, ateliers, rencontres, expositions… : une proposition polymorphe autour du 10e art s’appuyant sur de nombreux partenaires du territoire.

L’événement a été pensé pour Game in Noisy 93, dans le cadre de la Nuit Blanche Métropolitaine, par la Compagnie par Terre, dirigée artistiquement par la chorégraphe Anne Nguyen.

Les spectacles de la Compagnie par Terre subliment les danses urbaines et explorent leur fonction vitale en associant une gestuelle brute et virtuose à une écriture chorégraphique géométrique, déstructurée et épurée, qui s’inspire des mathématiques et des arts martiaux. Créée en 2005, la compagnie a présenté de nombreux spectacles sur les scènes françaises et internationales.

Anne Nguyen a également créé le jeu vidéo SKILLZ, mis à l’honneur dans cet événement.

Celui-ci met en avant 39 danseurs parmi les plus connus de la scène hip-hop française, issus de 11 disciplines différentes : break, hip hop freestyle, house, lock, pop, top rocks, waacking, voguing, hype, jazz-rock, krump… Le public aura plaisir à retrouver la plupart des danseurs des différents spectacles de la Compagnie par Terre / Anne Nguyen au sein du jeu. Celui-ci est accompagné de vidéos de danse

répertoriant les danseurs des différents styles présents dans le jeu, et de

contenus artistiques ludiques (playlists de musiques, tutoriel vidéo, film à

360°, etc.) invitant les joueurs à se lancer dans la danse !

Retrouvez la Compagnie par Terre sur les réseaux sociaux:

– site internet : https://www.compagnieparterre.fr/

Instagram : @annenguyen.compagnieparterre

– Facebook : Anne Nguyen / Compagnie par Terre

– YouTube : @BgirlAnneNguyen

Une expérience participative mêlant jeu vidéo, Battle hip-hop et DJ Set,



par la Compagnie par Terre / Anne Nguyen, dans le cadre de Game in Noisy 93 à la Micro-Folie de Noisy-le-Sec.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Renseignements et réservations par mail ou par téléphone :

micro-folie@noisylesec.fr

01 49 42 67 19

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00

MICRO-FOLIE DE NOISY-LE-SEC 53 RUE DE MERLAN 93130 Noisy-le-Sec

+33149426719 micro-folie@noisylesec.fr https://www.facebook.com/microfolienoisylesec?mibextid=wwXIfr&rdid=6rsrKNURbC4DWsCd&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F177oQBbQvq%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr# https://www.facebook.com/microfolienoisylesec?mibextid=wwXIfr&rdid=6rsrKNURbC4DWsCd&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F177oQBbQvq%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr#



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