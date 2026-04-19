Au cœur de l’exposition de restitution des projets et

ateliers menés avec les publics de La Galerie, la programmation de la Nuit

Blanche 2026 présentera des pratiques artistiques portant soin et attention aux

personnes en présence, aux lieux, aux conditions et aux temporalités

d’actualisation de ses formes.

Le collectif artistique composé d’Amine Benattabou, Élise Brion, Virginie Capizzi et Pierre

Klein présenteront l’aboutissement de leur résidence auprès de très

jeunes enfants, autour de la partition, ses formes et son interprétation. Puis

la performance « Seven Thirty Till Nine » de Cally Spooner sera

réactivée dans le cadre du programme hors les murs « Le Syndrome de

Bonnard » du Frac Île-de-France. Les enjeux de transmission, de reprise et

de création collective seront les fils rouges de cette programmation.

– Toutes les heures > de 16h30 à 19h : performances du collectif artistique composé d’Amine Benattabou, Élise Brion, Virginie Capizzi et Pierre Klein

– En continu > de 19h30-21h : performance de Cally Spooner, Seven Thirty Till Nine (2012)

Cet évènement s’inscrit dans « La Nuit de

l’Ourcq », regroupant plusieurs lieux culturels voisins.

Exposition « Épatez La Galerie ! » et performances artistiques

Le samedi 06 juin 2026

de 16h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T16:30:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00

La Galerie, Centre d’Art Contemporain 1 rue Jean Jaurès 93130 Noisy-le-Sec

Métro -> E : Noisy-le-Sec (Noisy-le-Sec) (929m)

Bus -> 105145301 : Jeanne d’Arc (Noisy-le-Sec) (39m)

Vélib -> Gare RER (769.05m)

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