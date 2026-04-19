Exposition « Épatez La Galerie ! » et performances artistiques La Galerie, Centre d’Art Contemporain Noisy-le-Sec
Exposition « Épatez La Galerie ! » et performances artistiques La Galerie, Centre d’Art Contemporain Noisy-le-Sec samedi 6 juin 2026.
Au cœur de l’exposition de restitution des projets et
ateliers menés avec les publics de La Galerie, la programmation de la Nuit
Blanche 2026 présentera des pratiques artistiques portant soin et attention aux
personnes en présence, aux lieux, aux conditions et aux temporalités
d’actualisation de ses formes.
Le collectif artistique composé d’Amine Benattabou, Élise Brion, Virginie Capizzi et Pierre
Klein présenteront l’aboutissement de leur résidence auprès de très
jeunes enfants, autour de la partition, ses formes et son interprétation. Puis
la performance « Seven Thirty Till Nine » de Cally Spooner sera
réactivée dans le cadre du programme hors les murs « Le Syndrome de
Bonnard » du Frac Île-de-France. Les enjeux de transmission, de reprise et
de création collective seront les fils rouges de cette programmation.
– Toutes les heures > de 16h30 à 19h : performances du collectif artistique composé d’Amine Benattabou, Élise Brion, Virginie Capizzi et Pierre Klein
– En continu > de 19h30-21h : performance de Cally Spooner, Seven Thirty Till Nine (2012)
Cet évènement s’inscrit dans « La Nuit de
l’Ourcq », regroupant plusieurs lieux culturels voisins.
Exposition « Épatez La Galerie ! » et performances artistiques
Le samedi 06 juin 2026
de 16h30 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:30:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00
La Galerie, Centre d’Art Contemporain 1 rue Jean Jaurès 93130 Noisy-le-Sec
Métro -> E : Noisy-le-Sec (Noisy-le-Sec) (929m)
Bus -> 105145301 : Jeanne d’Arc (Noisy-le-Sec) (39m)
Vélib -> Gare RER (769.05m)
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