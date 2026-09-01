BAZAR : live latino swing Peniche anako Paris

Informations pratiques

BAZAR à l’abordage ! Concert vendredi 25 septembre à la Péniche Anako à Paris (19e), 10€ en pré-vente / 15€ sur place (CB et Cash), 20h30

Billets ici : https://www.billetweb.fr/bazar-en-concert-peniche-anako

Au programme :

des rythmes latins qui remuent les bassins

de jolis textes pour les amoureux des mots

l’EP 6 titres « Colibri » à écouter juste avant https://bfan.link/colibri-6 puis à redécouvrir en live

ambiance de vacances depuis leur dernier live : https://www.youtube.com/watch?v=k9S3Vv5EN1c

Bonne humeur de rigueur sur le pont.

Gratuit -12 ans

Pour payer moins cher, prenez vos places en ligne

Concert de BAZAR, quartet de pop française à trois voix mêlant musique latine et swing pour une soirée solaire.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 20h30 à 23h00

payant

Billet internet 10€ / Billet sur place 15€

Public adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T20:30:00+02:00_2026-09-25T23:00:00+02:00

Peniche anako 61 Quai de la Seine 75019 Paris

+33651335673 bazaretbemols@gmail.com https://www.facebook.com/BazaretBemols https://www.facebook.com/BazaretBemols



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