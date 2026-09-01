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BAZAR : live latino swing Peniche anako Paris

vendredi 25 septembre 2026 · Peniche anako · Paris

BAZAR : live latino swing Peniche anako Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Peniche anako
Adresse
61 Quai de la Seine
Ville
75019 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Billet internet 10€ / Billet sur place 15€</p>

BAZAR à l’abordage ! Concert vendredi 25 septembre à la Péniche Anako à Paris (19e), 10€ en pré-vente / 15€ sur place (CB et Cash), 20h30

Billets ici : https://www.billetweb.fr/bazar-en-concert-peniche-anako

Au programme :

des rythmes latins qui remuent les bassins

de jolis textes pour les amoureux des mots

l’EP 6 titres « Colibri » à écouter juste avant https://bfan.link/colibri-6 puis à redécouvrir en live

ambiance de vacances depuis leur dernier live : https://www.youtube.com/watch?v=k9S3Vv5EN1c

Bonne humeur de rigueur sur le pont.

Gratuit -12 ans

Pour payer moins cher, prenez vos places en ligne

Concert de BAZAR, quartet de pop française à trois voix mêlant musique latine et swing pour une soirée solaire.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant

Billet internet 10€ / Billet sur place 15€

Public adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T20:30:00+02:00_2026-09-25T23:00:00+02:00

Peniche anako 61 Quai de la Seine  75019 Paris
+33651335673 bazaretbemols@gmail.com https://www.facebook.com/BazaretBemols https://www.facebook.com/BazaretBemols


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