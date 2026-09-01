BAZAR : live latino swing Peniche anako Paris
vendredi 25 septembre 2026 · Peniche anako · Paris
Informations pratiques
BAZAR à l’abordage ! Concert vendredi 25 septembre à la Péniche Anako à Paris (19e), 10€ en pré-vente / 15€ sur place (CB et Cash), 20h30
Billets ici : https://www.billetweb.fr/bazar-en-concert-peniche-anako
Au programme :
des rythmes latins qui remuent les bassins
de jolis textes pour les amoureux des mots
l’EP 6 titres « Colibri » à écouter juste avant https://bfan.link/colibri-6 puis à redécouvrir en live
ambiance de vacances depuis leur dernier live : https://www.youtube.com/watch?v=k9S3Vv5EN1c
Bonne humeur de rigueur sur le pont.
Gratuit -12 ans
Pour payer moins cher, prenez vos places en ligne
Concert de BAZAR, quartet de pop française à trois voix mêlant musique latine et swing pour une soirée solaire.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant
Billet internet 10€ / Billet sur place 15€
Public adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T20:30:00+02:00_2026-09-25T23:00:00+02:00
Peniche anako 61 Quai de la Seine 75019 Paris
+33651335673 bazaretbemols@gmail.com https://www.facebook.com/BazaretBemols https://www.facebook.com/BazaretBemols
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