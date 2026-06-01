BCUC, Scène Ella Fitzgerald, Genève

BCUC Vendredi 31 juillet, 21h00 Scène Ella Fitzgerald

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T21:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T21:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:30:00+02:00

Bantu Continua Uhuru Consciousness, septet originaire de Soweto en Afrique du Sud, mêle funk autochtone, hip-hop engagé et énergie punk rock dans une transe à la fois hédoniste et politique. Né de répétitions dans un conteneur maritime, le groupe s’est imposé sur les plus grandes scènes internationales, remportant le Womex Artist Award en 2023. Offrant des performances incandescentes, BCUC donne une voix contemporaine aux traditions ancestrales, explorant les réalités des sans-voix et la richesse spirituelle des cultures africaines dans un feu psychédélique, brut et puissant.

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Afro Psychedelia

Tim Bugbee