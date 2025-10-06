BD-CONCERT COME PRIMA – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble

BD-CONCERT COME PRIMA Début : 2026-03-29 à 17:30. Tarif : – euros.

Musique originale de Splendor in the Grass avecRaphaël Duvigneau, batterie, Glockenspiel Philippe Wortemann, basse, melodica Arnaud Rouquier-Perret, guitares, programmation, synthétiseur Stéphane Jach, violon et trompette, mandoline Jeff Poupet, régieAlfred, Scénario et dessin Benjamin Lacquement, création vidéo Damien Cruzalèbes, création lumièreQuand musique et images de bande dessinée s’unissent pour donner vie au récit de Come Prima.Come Prima, c’est l’alliance du roman graphique du dessinateur bordelais Alfred, couronné à Angoulême de la récompense suprême, le Fauve d’Or, et de la musique de Splendor in the Grass, groupe arcachonnais qui a fait des ciné et BD-concerts son terreau créatif. L’œuvre d’Alfred s’anime sous un jour tout neuf, par le truchement d’un montage signé Benjamin Lacquement. Zooms, travellings, plans larges : le vocabulaire cinématographique revisite la bande dessinée écrite en 2015, qui raconte l’épopée de deux frères italiens en Fiat 500 lancés dans un road movie à la suite du décès de leur père. Alfred, un temps exilé en Italie, l’avait pensée comme un hommage au cinéma italien réaliste des années 1950-1960. Splendor in the Grass ravive cet aspect du 7e art dans une plongée de 90 minutes entre dessin, film et musique où le spectateur devient lecteur, emporté par une émotion à la fois visuelle, musicale et littéraire.

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38