Roadshow Minalogic – Grenoble, Y.SPOT, Grenoble
Roadshow Minalogic – Grenoble, Y.SPOT, Grenoble jeudi 23 avril 2026.
Roadshow Minalogic – Grenoble Jeudi 23 avril, 18h00 Y.SPOT Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00
Le 23 avril, Minalogic vous propose de vous retrouver à Grenoble pour échanger, et connecter celles et ceux qui font le numérique en Auvergne-Rhône-Alpes !
Rendez-vous au Y.SPOT partners pour une soirée rythmée, pensée pour favoriser les échanges concrets entre entreprises innovantes, acteurs académiques, et partenaires institutionnels.
Au programme
1/ Une intervention du Président de Minalogic qui vous partagera la vision ainsi que les priorités du pôle.
2/ Un élu du territoire prendra la parole pour mettre en perspective les enjeux locaux.
3/ Plusieurs adhérents témoigneront pour vous aider à comprendre ce que le pôle leur apporte concrètement dans leur développement.
4/ Puis la soirée se prolongera tranquillement autour d’un cocktail dînatoire, propice aux échanges et connexions qualifiées.
Pourquoi participer ?
- Partir à la rencontre des acteurs clé du numérique présents sur le territoire.
- En profiter pour échanger sur vos projets, vos marchés, et vos enjeux de financement et de compétences.
- Le tout en identifiant de potentielles opportunités de collaboration.
- Et en refaisant le point sur Minalogic et ses accompagnements, pour vous aider à accélérer votre développement.
Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à l’étape grenobloise du Roadshow Minalogic, et rejoindre la dynamique d’innovation du territoire !
Intéressé, mais Grenoble est trop éloigné de votre lieu d’activité ? Pas d’inquiétude ! Le Roadshow Minalogic fera également étape à Annecy, Saint-Etienne, Voiron, Clermont-Ferrand, Valence, Lyon et Crolles !
Plus d’informations sur nos futures rencontres ici
Y.SPOT 5 place Nelson Mandela 38000 Grenoble Grenoble 38000 Polygone Scientifique Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://yp.events/f8fd0df8-6a17-459a-bfca-8a49947481b0/Roadshow-Minalogic-Grenoble »}] [{« link »: « https://www.minalogic.com/roadshow-minalogic-2026-8-dates-8-villes-8-occasions-de-se-retrouver/ »}]
Événement La French Tech
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