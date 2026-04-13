Roadshow Minalogic – Grenoble, Y.SPOT, Grenoble

Roadshow Minalogic – Grenoble Jeudi 23 avril, 18h00 Y.SPOT Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

Le 23 avril, Minalogic vous propose de vous retrouver à Grenoble pour échanger, et connecter celles et ceux qui font le numérique en Auvergne-Rhône-Alpes !

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Rendez-vous au Y.SPOT partners pour une soirée rythmée, pensée pour favoriser les échanges concrets entre entreprises innovantes, acteurs académiques, et partenaires institutionnels.

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Au programme

1/ Une intervention du Président de Minalogic qui vous partagera la vision ainsi que les priorités du pôle.

2/ Un élu du territoire prendra la parole pour mettre en perspective les enjeux locaux.

3/ Plusieurs adhérents témoigneront pour vous aider à comprendre ce que le pôle leur apporte concrètement dans leur développement.

4/ Puis la soirée se prolongera tranquillement autour d’un cocktail dînatoire, propice aux échanges et connexions qualifiées.

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Pourquoi participer ?

Partir à la rencontre des acteurs clé du numérique présents sur le territoire.

En profiter pour échanger sur vos projets, vos marchés, et vos enjeux de financement et de compétences.

Le tout en identifiant de potentielles opportunités de collaboration.

Et en refaisant le point sur Minalogic et ses accompagnements, pour vous aider à accélérer votre développement.

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Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à l’étape grenobloise du Roadshow Minalogic, et rejoindre la dynamique d’innovation du territoire !

Intéressé, mais Grenoble est trop éloigné de votre lieu d’activité ? Pas d’inquiétude ! Le Roadshow Minalogic fera également étape à Annecy, Saint-Etienne, Voiron, Clermont-Ferrand, Valence, Lyon et Crolles !

Plus d’informations sur nos futures rencontres ici

Y.SPOT 5 place Nelson Mandela 38000 Grenoble Grenoble 38000 Polygone Scientifique Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://yp.events/f8fd0df8-6a17-459a-bfca-8a49947481b0/Roadshow-Minalogic-Grenoble »}] [{« link »: « https://www.minalogic.com/roadshow-minalogic-2026-8-dates-8-villes-8-occasions-de-se-retrouver/ »}]

Événement La French Tech