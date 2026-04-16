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BE FOR ROC Civray

BE FOR ROC Civray

BE FOR ROC Civray vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Espace François Mitterand

Ville : 86400 Civray

Département : Vienne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 19:07:00

Tarif :

Civray

BE FOR ROC

Espace François Mitterand Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:07:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Et voilà le 1er évènement de cette série de 3 en 2026 !
C’est une course d’orientation le 1mai avec quelques valeurs qui fondent la nouvelle association Raid Orientation Civraisien
– de la compétition, avec une inspiration biathlon.
– un départ à 19h07 calé sur le coucher du soleil, pour faire une partie dans la nuit et vivre de nouvelles sensations (frontale nécessaire).
– une possibilité de faire en solo, mais aussi à 2 ou plus…l’enjeu étant aussi de partage de bons moments.
– des formats de carte différents pour apprendre en toute humilité et s’entrainer pour le raid du 20/06.
– un format en marche d’orientation, sans chrono, pour éviter de se perdre (c’est l’occasion pour nos nombreux bénévoles de passer devant la carte au lieu de la distribuer).   .

Espace François Mitterand Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 02 25 82  rocivray@gmail.com

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English : BE FOR ROC

L’événement BE FOR ROC Civray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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