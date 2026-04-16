Civray

BE FOR ROC

Espace François Mitterand Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:07:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Et voilà le 1er évènement de cette série de 3 en 2026 !

C’est une course d’orientation le 1mai avec quelques valeurs qui fondent la nouvelle association Raid Orientation Civraisien

– de la compétition, avec une inspiration biathlon.

– un départ à 19h07 calé sur le coucher du soleil, pour faire une partie dans la nuit et vivre de nouvelles sensations (frontale nécessaire).

– une possibilité de faire en solo, mais aussi à 2 ou plus…l’enjeu étant aussi de partage de bons moments.

– des formats de carte différents pour apprendre en toute humilité et s’entrainer pour le raid du 20/06.

– un format en marche d’orientation, sans chrono, pour éviter de se perdre (c’est l’occasion pour nos nombreux bénévoles de passer devant la carte au lieu de la distribuer). .

Espace François Mitterand Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 02 25 82 rocivray@gmail.com

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English : BE FOR ROC

L’événement BE FOR ROC Civray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou