Mots (maux) d’ados Cinéma de Civray Civray

Civray

Mots (maux) d’ados

Cinéma de Civray 7 Rue Louis XIII Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 18:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Les jeunes auteurs, comédiens, réalisateurs… seront présents pour présenter leur film.

Nous vous attendons nombreux pour échanger sur un sujet qui touche notre jeunesse.

La séance est gratuite et elle sera poursuivie d’un pot préparé par les ados du secteur jeunes ! .

Cinéma de Civray 7 Rue Louis XIII Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine g.dudoigt@civraisienpoitou.fr

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English : Mots (maux) d’ados

L’événement Mots (maux) d’ados Civray a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou