Mots (maux) d’ados Cinéma de Civray Civray
Mots (maux) d’ados Cinéma de Civray Civray mercredi 29 avril 2026.
Civray
Mots (maux) d’ados
Cinéma de Civray 7 Rue Louis XIII Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 18:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Les jeunes auteurs, comédiens, réalisateurs… seront présents pour présenter leur film.
Nous vous attendons nombreux pour échanger sur un sujet qui touche notre jeunesse.
La séance est gratuite et elle sera poursuivie d’un pot préparé par les ados du secteur jeunes ! .
Cinéma de Civray 7 Rue Louis XIII Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine g.dudoigt@civraisienpoitou.fr
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English : Mots (maux) d’ados
L’événement Mots (maux) d’ados Civray a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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