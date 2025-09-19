Papa pas papa de Eric et Quentin La Margelle Civray

Papa pas papa de Eric et Quentin La Margelle Civray vendredi 24 avril 2026.

Papa pas papa de Eric et Quentin

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne

Tre ou ne pas être père ?

Telle est la question… que se posent Éric et Quentin dans leur nouveau spectacle.

Si pour Éric, un enfant rime avec angoissant, aliénant ou encore perte d’argent, pour Quentin heureux et tout nouveau papa, c’est au contraire

l’espoir de la vie et désormais le fond d’écran, trop chou, de son téléphone.

Des couches sales aux nuits blanches en passant par la joie de découvrir le sourire d’un bébé, “Papapapapa” c’est le regard tendre, acerbe et drôle de deux hommes face à la perspective de la parentalité.

Un spectacle universel où chacun se retrouve, le temps d’un débat avec le public, autour de l’amour et des biberons au lait de chèvre. .

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49

