Avalon Celtic Dances musiques et danses irlandaises La Margelle Civray

Avalon Celtic Dances musiques et danses irlandaises

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Aux sons de la cornemuse irlandaise, des mélodies enchanteresses du violon, les rythmes palpitants du Bodhran, et les mouvements synchrones des danseurs enjoués, laissez-vous emporter par la musique et les danses celtiques !

Spectacle international articulé autour de 4 musiciens et de 8 danseurs, dont de nombreux artistes irlandais.

Violon, uillean pipes, bodhrán, bouzouki et chant rythment le spectacle en live en alternant reels, jigs, hornpipes, slow airs de toute beauté.

Ces musiciens talentueux s’accordent pour vous faire découvrir les mélodies les plus typiques et vous font voyager en Irlande le temps du spectacle.

Une belle soirée pour finir le voyage proposé tout au long de la saison de la Margelle, en

musique et en dansant ! .

