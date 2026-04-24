Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vernissage exposition Laurence Ory Micro Folie Civray

Vernissage exposition Laurence Ory Micro Folie Civray

Vernissage exposition Laurence Ory Micro Folie Civray vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Micro Folie

Adresse : 2, place du Maréchal Leclerc

Ville : 86400 Civray

Département : Vienne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Civray

Vernissage exposition Laurence Ory

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Gratuit, sur inscription.   .

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vernissage exposition Laurence Ory

L’événement Vernissage exposition Laurence Ory Civray a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

À voir aussi à Civray (Vienne)