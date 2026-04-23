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Ballet classique le songe d’un nuit d’été Micro Folie Civray

Ballet classique le songe d’un nuit d’été Micro Folie Civray

Ballet classique le songe d’un nuit d’été Micro Folie Civray dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Micro Folie

Adresse : 2, place du Maréchal Leclerc

Ville : 86400 Civray

Département : Vienne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Civray

Ballet classique le songe d’un nuit d’été

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Gratuit, sur inscription.   .

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

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English : Ballet classique le songe d’un nuit d’été

L’événement Ballet classique le songe d’un nuit d’été Civray a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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