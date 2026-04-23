Ballet classique le songe d’un nuit d’été Micro Folie Civray

Civray

Ballet classique le songe d’un nuit d’été

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Gratuit, sur inscription. .

Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr

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English : Ballet classique le songe d’un nuit d’été

L’événement Ballet classique le songe d’un nuit d’été Civray a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou