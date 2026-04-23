Ballet classique le songe d’un nuit d’été Micro Folie Civray
Ballet classique le songe d’un nuit d’été Micro Folie Civray dimanche 24 mai 2026.
Civray
Ballet classique le songe d’un nuit d’été
Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Gratuit, sur inscription. .
Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
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English : Ballet classique le songe d’un nuit d’été
L’événement Ballet classique le songe d’un nuit d’été Civray a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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