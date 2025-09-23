Match d’impro ZZP (France) vs La Liqa (Québec) La Margelle Civray

Match d’impro ZZP (France) vs La Liqa (Québec)

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Le concept de match d’impro est né au Québec à la fin des années 70.

Et c’est non sans fierté que cette année les Zinzins Probables atteignent le graal rencontrer une équipe québécoise à la Margelle !

Et par n’importe quelle équipe la Liqa !

L’ambiance promet d’être chaude pour cette rencontre qui s’annonce de très haut niveau. .

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49

