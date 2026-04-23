Brocante Civray
Brocante Civray mardi 14 juillet 2026.
Civray
Brocante
Bords de Charente Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14
BROCANTE UNIQUEMENT 38 ème année restauration sur place 80 exposants .
Bords de Charente Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 00 20 24 besancon.jp@wanadoo.fr
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English : Brocante
L’événement Brocante Civray a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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