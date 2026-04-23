Civray

Brocante

Bords de Charente Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 07:00:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14

BROCANTE UNIQUEMENT 38 ème année restauration sur place 80 exposants .

Bords de Charente Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 00 20 24 besancon.jp@wanadoo.fr

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English : Brocante

L’événement Brocante Civray a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou