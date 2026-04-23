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Brocante Civray

Brocante Civray

Brocante Civray mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Bords de Charente

Ville : 86400 Civray

Département : Vienne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Civray

Brocante

Bords de Charente Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :
2026-07-14

BROCANTE UNIQUEMENT 38 ème année restauration sur place 80 exposants   .

Bords de Charente Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 00 20 24  besancon.jp@wanadoo.fr

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English : Brocante

L’événement Brocante Civray a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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