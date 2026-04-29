STAGE YOGA HYGIENE DE VIE SOUFFLE ET HARMONISATION ENERGIE Studio BIENFAITS YOGA Civray
STAGE YOGA HYGIENE DE VIE SOUFFLE ET HARMONISATION ENERGIE Studio BIENFAITS YOGA Civray mercredi 15 juillet 2026.
Civray
STAGE YOGA HYGIENE DE VIE SOUFFLE ET HARMONISATION ENERGIE
Studio BIENFAITS YOGA 28 Rue Duplessis Civray Vienne
Tarif : 250 – 250 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Yoga intégral, doux, prayanama, soutien des plantes, automassage, hygiène de vie pour harmoniser à travers le prana, l’énergie vitale tous nos systèmes
Cahier pratique pour poursuivre chez soi Collation bio
8 participants(es) Animé par Catherine Pouchous .
Studio BIENFAITS YOGA 28 Rue Duplessis Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 36 20 bienfaits.yoga@gmail.com
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English : STAGE YOGA HYGIENE DE VIE SOUFFLE ET HARMONISATION ENERGIE
L’événement STAGE YOGA HYGIENE DE VIE SOUFFLE ET HARMONISATION ENERGIE Civray a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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