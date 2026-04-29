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STAGE YOGA HYGIENE DE VIE SOUFFLE ET HARMONISATION ENERGIE Studio BIENFAITS YOGA Civray

STAGE YOGA HYGIENE DE VIE SOUFFLE ET HARMONISATION ENERGIE Studio BIENFAITS YOGA Civray

STAGE YOGA HYGIENE DE VIE SOUFFLE ET HARMONISATION ENERGIE Studio BIENFAITS YOGA Civray mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Studio BIENFAITS YOGA

Adresse : 28 Rue Duplessis

Ville : 86400 Civray

Département : Vienne

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 250 250 Tarif de base plein tarif

Civray

STAGE YOGA HYGIENE DE VIE SOUFFLE ET HARMONISATION ENERGIE

Studio BIENFAITS YOGA 28 Rue Duplessis Civray Vienne

Tarif : 250 – 250 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Yoga intégral, doux, prayanama, soutien des plantes, automassage, hygiène de vie pour harmoniser à travers le prana, l’énergie vitale tous nos systèmes
Cahier pratique pour poursuivre chez soi Collation bio
8 participants(es) Animé par Catherine Pouchous   .

Studio BIENFAITS YOGA 28 Rue Duplessis Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 36 20  bienfaits.yoga@gmail.com

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English : STAGE YOGA HYGIENE DE VIE SOUFFLE ET HARMONISATION ENERGIE

L’événement STAGE YOGA HYGIENE DE VIE SOUFFLE ET HARMONISATION ENERGIE Civray a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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