Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas Eglise Saint Nicolas Civray
Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas Eglise Saint Nicolas Civray mardi 21 juillet 2026.
Civray
Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas
Eglise Saint Nicolas 2 rue Pierre Pestureau Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-21
Visite commentée de l’église Saint-Nicolas le message biblique à travers les sculptures. .
Eglise Saint Nicolas 2 rue Pierre Pestureau Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 61 88 69 jocantin86@gmail.com
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English : Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas
L’événement Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas Civray a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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