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Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas Eglise Saint Nicolas Civray

Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas Eglise Saint Nicolas Civray

Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas Eglise Saint Nicolas Civray mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Eglise Saint Nicolas

Adresse : 2 rue Pierre Pestureau

Ville : 86400 Civray

Département : Vienne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Civray

Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas

Eglise Saint Nicolas 2 rue Pierre Pestureau Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-07-21

Visite commentée de l’église Saint-Nicolas le message biblique à travers les sculptures.   .

Eglise Saint Nicolas 2 rue Pierre Pestureau Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 61 88 69  jocantin86@gmail.com

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English : Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas

L’événement Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas Civray a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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