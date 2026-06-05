Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas Eglise Saint Nicolas Civray

Civray

Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas

Eglise Saint Nicolas 2 rue Pierre Pestureau Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-21

Visite commentée de l’église Saint-Nicolas le message biblique à travers les sculptures. .

Eglise Saint Nicolas 2 rue Pierre Pestureau Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 61 88 69 jocantin86@gmail.com

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English : Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas

L’événement Visite commentée de l’Église Saint-Nicolas Civray a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou