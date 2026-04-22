Civray

Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray

Eglise Saint-Nicolas Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray. .

Eglise Saint-Nicolas Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 61 88 69 jocantin86@gmail.com

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English : Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray

L’événement Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray Civray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou