Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray Civray
Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray Civray mardi 21 juillet 2026.
Civray
Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray
Eglise Saint-Nicolas Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray. .
Eglise Saint-Nicolas Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 61 88 69 jocantin86@gmail.com
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English : Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray
L’événement Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray Civray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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