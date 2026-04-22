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Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray Civray

Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray Civray

Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray Civray mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Eglise Saint-Nicolas

Ville : 86400 Civray

Département : Vienne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Civray

Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray

Eglise Saint-Nicolas Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray.   .

Eglise Saint-Nicolas Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 61 88 69  jocantin86@gmail.com

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English : Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray

L’événement Présentation du message biblique des sculptures romanes de l’église de Civray Civray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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