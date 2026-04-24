Les Parenthèses Civraisiennes Civray
Les Parenthèses Civraisiennes Civray samedi 1 août 2026.
Civray
Les Parenthèses Civraisiennes
Eglise Saint Nicolas Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Concerts de musique classique dans des lieux patrimoniaux (église St Nicolas à Civray, cloître de l’abbaye à Charroux). .
Eglise Saint Nicolas Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49 culture@civray.fr
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English : Les Parenthèses Civraisiennes
L’événement Les Parenthèses Civraisiennes Civray a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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