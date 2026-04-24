Civray

Les Parenthèses Civraisiennes

Eglise Saint Nicolas Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Concerts de musique classique dans des lieux patrimoniaux (église St Nicolas à Civray, cloître de l’abbaye à Charroux). .

Eglise Saint Nicolas Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49 culture@civray.fr

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English : Les Parenthèses Civraisiennes

L’événement Les Parenthèses Civraisiennes Civray a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou