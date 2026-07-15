Tarot-numérologie Potions Essentielles Civray

Informations pratiques

Civray

Tarot-numérologie

Potions Essentielles 25 rue du Commerce Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:00:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Atelier sur l’étoile des transmissions familiale. .

Potions Essentielles 25 rue du Commerce Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 03 68 36 potionsessentielles@gmail.com

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English : Tarot-numérologie

L’événement Tarot-numérologie Civray a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou